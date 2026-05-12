Η Μαδρίτη ετοιμάζεται να μπει σε ρυθμούς Μουντιάλ, παρότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, το Δημοτικό Συμβούλιο της ισπανικής πρωτεύουσας ενέκρινε τη δημιουργία επίσημου σημείου συγκέντρωσης φιλάθλων στην εμβληματική Plaza de Colón για όλους τους αγώνες της Εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ.

Η κεντρική πλατεία της πόλης θα μετατραπεί σε μεγάλο fan zone, με γιγαντοοθόνες, μουσική και διάφορες δραστηριότητες για τους φιλάθλους, ώστε να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα αντίστοιχη με αυτή ενός γηπέδου.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι φίλοι της Εθνική Ισπανίας να έχουν έναν κοινό χώρο για να παρακολουθούν τα παιχνίδια και να ζουν την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά το γεγονός ότι οι αγώνες θα διεξάγονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.