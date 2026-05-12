Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για τη Βαλένθια ενόψει του πέμπτου αγώνα της σειράς, χωρίς τον Κώστα Σλούκα, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει το εισιτήριο για το Final Four.

Λίγο πριν την αναχώρηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, παραχώρησε δηλώσεις αναλύοντας τα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια, τι λειτούργησε και τι όχι, ενώ αναφέρθηκε και στο κρίσιμο Game 5 που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13/5 στις 22:00, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αγώνα για την πρόκριση στο Final Four.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Και οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους. Το έδειξαν στα δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ με τον τρόπο που έπαιξαν. Τώρα είναι το πέμπτο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Πιστεύω στους παίκτες μας. Θα δώσουμε τα πάντα για να νικήσουμε και να πάρουμε την πρόκριση στο Final Four.

Στα δύο παιχνίδια που νικήσαμε, ήμασταν διαφορετικοί. Στο πρώτο παίξαμε τρομερά και κερδίσαμε το παιχνίδι. Ελέγξαμε τον ρυθμό και παίξαμε απίστευτη άμυνα. Στο δεύτερο είχαμε τρομερή βραδιά επιθετικά. Παίκτες όπως ο Χέιζ έπαιξαν εξαιρετικά. Στο τρίτο και τέταρτο παιχνίδι δεν καταφέραμε να σταματήσουμε τους αιφνιδιασμούς τους. Στα δεύτερα ημίχρονα επιστρέψαμε, ωστόσο δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Στο πέμπτο παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας, κάτι που πιστεύω ότι κάναμε μόνο στο πρώτο ματς.

Σχετικά με τους διαιτητές, πρέπει να ξεχάσουμε όλα τα προηγούμενα. Σφυρίζουν τρεις μεγάλοι διαιτητές στο ματς, οι οποίοι είναι από τους πιο έμπειρους τη φετινή σεζόν. Δεν θέλουμε κάποιο σφύριγμα υπέρ μας· θέλουμε απλώς ένα δίκαιο παιχνίδι και να νικήσει η καλύτερη ομάδα. Εμπιστεύομαι τους διαιτητές. Έχουν σφυρίξει σπουδαία ματς φέτος, τόσο σε παιχνίδια που χάσαμε όσο και σε παιχνίδια που κερδίσαμε. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας.

Οι παίκτες μας πρέπει να έχουν την αυτοπεποίθηση να παίξουν το μπάσκετ μας. Πρέπει να επιστρέφουν στην άμυνα ό,τι κι αν γίνει. Οι παίκτες της Βαλένθια μπορεί να μην έχουν μεγάλη εμπειρία, όμως έδειξαν τρομερό χαρακτήρα παίζοντας μπροστά σε 20.000 κόσμο. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κόσμο μας για τη στήριξή του. Είμαστε ο Παναθηναϊκός, αποδεχόμαστε τις ήττες μας, αλλά τώρα θέλουμε τη νίκη στη Βαλένθια».