Η Μπαρτσελόνα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στο Ελ Κλάσικο, αφού επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νου», χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Με αυτόν τον τρόπο, «έγραψε» ιστορία, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της La Liga.

Όλα αυτά σε μια μέρα, που ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Χάνσι Φλικ, καθώς το πρωί της Κυριακής (10/5) ενημερώθηκε για την απώλεια του πατέρα του. Ολοκληρώθηκε, όμως, με μία απόλυτη δικαίωση και αποθέωση από τους Καταλανούς, όπου φάνηκε πόσο δυνατός είναι πνευματικά, καθώς δεν άφησε την ομάδα στην τύχη του στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο 61χρονος μετά το τέλος του αγώνα, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος, δήλωσε: «Όλα ξεκίνησαν το πρωί και, ειλικρινά, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα. Το πρωί με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και μου είπε ότι ο πατέρας μου πέθανε. Και τότε σκέφτηκα: Να το κρατήσω κρυφό ή να μιλήσω στην ομάδα μου; Για μένα είναι σαν οικογένεια. Εντάξει, θέλω να το μάθουν και οι παίκτες. Και αυτό που έκαναν ήταν απίστευτο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή».

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, που η Μπαρτσελόνα στέφεται πρωταθλήτρια, έχοντας αμφότερες τις περιπτώσεις, τον Γερμανό στο «τιμόνι». Κάτι που συνέβη, για πρώτη φορά, μετά τη διετία 2017-2019.

Ο Χάνσι Φλικ στις τελευταίες τέσσερις σεζόν της προπονητικής του καριέρας σε επίπεδο συλλόγων, μετράει ισάριθμα πρωταθλήματα, κάτι το οποίο δείχνει τη νοοτροπία νικητή που κατέχει.

Το triple crown

Ήταν 6 Νοεμβρίου του 2019, όταν ο Χάνσι Φλικ πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του, ως πρώτος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, μετά την απόλυση του Νίκο Κόβατς. Η αναμέτρηση έμελε να είναι απέναντι στον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League. Μάλιστα, εκείνη τη σεζόν πανηγύρισε για πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής φορά, την κορυφή της Ευρώπης, καθώς επικράτησε με 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στον μεγάλο τελικό της Λισαβόνας, με «χρυσό» σκόρερ τον Κίνγκσλει Κομάν.

Το πρώτο του παιχνίδι στη Bundesliga, αν μην τι άλλο ήταν εντυπωσιακό, αφού κέρδισε με το εμφατικό 4-0 τη Ντόρτμουντ. Ο Φλικ μεταμόρφωσε τους Βαυαρούς σε ένα μεγαθήριο που όποιον έβρισκε μπροστά της το κατατρόπωνε. Για να καταλάβετε τι εννοούμε σε 18 παιχνίδια πρωταθλήματος μέτρησε 17 νίκες και 1 ισοπαλία. Η χρονιά ολοκληρώθηκε με τον ιδανικό τρόπο και την κατάκτηση του Κυπέλλου, που σηματοδοτούσε το τρεμπλ για τη σεζόν 2019/2020.

Το back to back

Την επόμενη σεζόν η Μπάγερν Μονάχου το συνέχισε από εκεί που το άφησε, δηλαδή με «σπασμένα» τα φρένα. Κατέκτησε την κορυφή του γερμανικού πρωταθλήματος, σημειώνοντας το αξιοσημείωτο νούμερο των 100 γκολ και δεν άφησε κανένα περιθώριο στη δεύτερη Ντόρτμουντ να ελπίζει, που τερμάτισε 13 βαθμούς πίσω.

Η πρόκληση της Μπαρτσελόνα

Το καλοκαίρι του 2024, ο 61χρόνος προπονητής επέλεξε να αφήσει την εθνική Γερμανίας και να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» προερχόντουσαν από μία δύσκολη σεζόν, που δεν κατάφεραν να σηκώσουν κάποιο τρόπαιο.

Η επιλογή του Φλικ είχε έναν ξεκάθαρο στόχο: Να επαναφέρει τους Καταλανούς στον δρόμο των επιτυχιών. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο, καθώς η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα στην πρώτη χρονιά με τον Γερμανό στα ηνία της ομάδας, «κλειδώνοντας» το δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν. Μία ονειρική σεζόν στη La Liga, όπου οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν 102 τέρματα.

Με τον Φλικ να έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο στον πάγκο της Μπαρτσελόνα και με δεδομένη την επιθυμία και των δύο για επέκταση της συνεργασίας, θα καταφέρει ο Γερμανός να διατηρήσει το απόλυτο των πρωταθλημάτων;

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος