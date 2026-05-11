Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τις εμφανίσεις του να τον έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα της ηλικίας του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Βέλγιο και την Τουρκία, ομάδες όπως η Μπάγερν, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τσέλσι έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον νεαρό μεσοεπιθετικό της Γκενκ, ωστόσο νέα δεδομένα φέρνει η εμπλοκή της Γαλατασαράι.

Όπως αναφέρεται, η τουρκική ομάδα φέρεται διατεθειμένη να φτάσει μέχρι και τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ζητά η Γκενκ για την παραχώρησή του. Η πρόταση αυτή την τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τη Ντόρτμουντ, με την οποία είχαν γίνει επαφές, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία λόγω οικονομικής διαφοράς.

Ο προπονητής της Γαλατασαράι, Οκάν Μπουρούκ, μαζί με τη διοίκηση, εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν άμεσα σε διαπραγματεύσεις, ώστε να κλείσουν τη συμφωνία, εφόσον οι απαιτήσεις της Γκενκ καλυφθούν πλήρως.

Ο Καρέτσας πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, μετρώντας 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 3 γκολ και 18 ασίστ, δείχνοντας σπάνια ωριμότητα και σταθερότητα για την ηλικία του, γεγονός που εξηγεί το έντονο ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.