Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 5η αγωνιστική των Play Offs των θέσεων 5-8, καθώς και για την 8η αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Super League, που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 17:00 και στις 19:00 αντίστοιχα.
Οι ορισμοί:
Βόλος – Άρης (13/05/26, 17:00)
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Παντελής Σπυρόπουλος, Χρήστος Κορωνάς
VAR: Σταύρος Τσιμεντερίδης
AVAR: Δημήτριος Μόσχου
Παρατηρητής: Δημήτριος Κύρκος
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας
Βοηθοί: Θωμάς Βαλιώτης, Αχιλλέας Νικζάς
VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
Παρατηρητής: Ελένη Κυρίου
Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός (12/05/26, 19:00)
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου
Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Αθανάσιος Δέλλιος
VAR: Άγγελος Ευαγγέλου
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Παρατηρητής: Γεώργιος Σταθόπουλος
Κηφισιά – Ατρόμητος (12/05/26, 19:00)
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς
Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Λάμπρος Διαμαντής
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας
Παρατηρητής: Αθανάσιος Νικολακόπουλος
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet (12/05/26, 19:00)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Βοηθοί: Μιχαήλ Παπαδάκης, Αργύριος Νταβέλας
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης
Παρατηρητής: Δημήτριος Θάνος