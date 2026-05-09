Η Φενέρμπαχτσε εξασφάλισε την παρουσία της στο Final Four της Αθήνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 94-90 στην παράταση και πλέον θα διεκδικήσει ξανά το ευρωπαϊκό στέμμα που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Αφού δέχθηκε τα καθιερωμένα μπουγελώματα στα αποδυτήρια, ο Λιθουανός προπονητής πέταξε μια επική ατάκα προς τους συνεργάτες του, χαρίζοντας ακόμα μία ξεχωριστή στιγμή στους πανηγυρισμούς της Φενέρ.

«Τώρα για μερικές εβδομάδες δεν θα πάθουμε… καρδιακό!», είπε χαρακτηριστικά.