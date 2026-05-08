Σοβαρό θέμα φαίνεται πως έχει προκύψει στην Μπόρνμουθ με τον Άλεξ Χιμένεθ, καθώς ο νεαρός αμυντικός τέθηκε εκτός αποστολής ενόψει της αναμέτρησης με τη Φούλαμ για την 36η αγωνιστική της Premier League.

Η απόφαση του συλλόγου ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση συνομιλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ο 21χρονος φέρεται να ανταλλάσσει μηνύματα με κοπέλες που είναι ανήλικες.

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

Οι σχετικές αναρτήσεις προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο και οδήγησαν την Μπόρνμουθ στο να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για την υπόθεση. Σε επίσημη τοποθέτησή της, η αγγλική ομάδα υπογράμμισε πως αντιμετωπίζει το περιστατικό με σοβαρότητα και για αυτό ο ποδοσφαιριστής δεν θα βρίσκεται στην αποστολή για το επόμενο παιχνίδι.

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

Ο Χιμένεθ αποκτήθηκε από τη AC Milan το καλοκαίρι του 2025, αρχικά ως δανεικός, πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Τη φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Άντονι Ιραόλα.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει περαιτέρω επίσημη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης ή το μέλλον του ποδοσφαιριστή στον σύλλογο.