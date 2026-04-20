Η Μπόρνμουθ βρήκε τον αντικαταστάτη του Άντονι Ιραόλα στο πρόσωπο του Μάρκο Ρόζε, πρώην προπονητή των Σάλτσμπουργκ, Γκλάντμπαχ, Ντόρτμουντ και Λεψίας.
Ο Γερμανός τεχνικός υπέγραψε συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια με τη Μπόρνμουθ και αναλαμβάνει καθήκοντα από τη σεζόν 2026/27, όταν ολοκληρώσει τη θητεία του ο Ιραόλα.
Η ανακοίνωση της ομάδας
AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season.
— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 20, 2026
