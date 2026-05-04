Μια πρωτότυπη και άκρως εντυπωσιακή εικόνα εκτυλίχθηκε στο Καζακστάν, όπου οι οπαδοί της Ορντάμπασι επέλεξαν έναν ασυνήθιστο τρόπο για να φτάσουν στο γήπεδο και να στηρίξουν την ομάδα τους.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης απέναντι στην Ακτόμπε, δεκάδες φίλοι της ομάδας κατέφθασαν καβάλα… σε άλογα, φορώντας παραδοσιακές ενδυμασίες διακοσμημένες με τα χρώματα και τα σύμβολα του συλλόγου.

Η εντυπωσιακή αυτή πομπή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς συνοδεύτηκε από συνθήματα, σημαίες και κασκόλ, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο.

Παράλληλα, το άναμμα πυρσών ενίσχυσε το σκηνικό, δίνοντας ακόμα πιο δυναμικό τόνο στην παρουσία των φιλάθλων.

Οι εικόνες από την άφιξη των οπαδών έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να σχολιάζουν θετικά την πρωτοτυπία και τη σύνδεση με την τοπική παράδοση.