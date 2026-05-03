Το Grand Prix του Μαϊάμι είναι πρώτο των πυλών, καθώς τα κόκκινα φώτα θα σβήσουν στις 8.

Πολλοί αστέρες βρίσκονται στην πίστα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Αναμέσα τους ο μυθικός Λιονέλ Μέσι, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται για χάρης της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Αργεντίνος σταρ επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα από το ποδόσφαιρο και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, περνώντας χρόνο στο γκαράζ της Mercedes μαζί με την οικογένειά του. Εκεί φωτογραφήθηκαν με τον Τζορτζ Ράσελ και τον Κίμι Αντονέλι, ενώ είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το μονοθέσιο, πριν κατευθυνθούν στις θέσεις τους για την εκκίνηση του αγώνα.

Ο Ιταλός μάλιστα θα εκκινήσει από την pole position, ενώ ο Βρετανός από την 5η θέση.

Mάλιστα, ο Μέσι δεν έχασε την ευκαιρία να μπει και στο μονοθέσιο της Mercedes.