Οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς μέσα στον Μάιο, με φόντο το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες αθλητές θα ολοκληρώσουν το απαιτητικό τους πρόγραμμα στο Cyprus International Athletics Meeting στις 29 Μαΐου, στο Τσίρειο στάδιο της Λεμεσού.

Ο Καραλής ανοίγει τη σεζόν του δυναμικά στο Diamond League της Σαγκάης στις 16 Μαΐου, όπου θα τεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον Μόντο Ντουπλάντις, σε μια μονομαχία υψηλού επιπέδου στο επί κοντώ.

Λίγες ημέρες αργότερα θα ταξιδέψει στην Κύπρο, συνεχίζοντας την προετοιμασία του.

Από την άλλη, ο Τεντόγλου επιλέγει πιο «ελληνική» εκκίνηση με τα Βεργώτεια στην Κεφαλονιά, πριν πετάξει για Κίνα και το Diamond League της Σιαμέν στις 23 Μαΐου, όπου θα βρει απέναντί του κορυφαίους άλτες, όπως ο Ματία Φουρλάνι.

Και εκείνος, πάντως, θα δώσει το «παρών» στη Λεμεσό, σε ένα μίτινγκ που έχει γίνει σταθερός σταθμός στο καλεντάρι του.

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές «χτίζουν» αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2026 στο Μπέρμιγχαμ που θα διεξαχθεί στο διάστημα 10-16 Αυγούστου, έχοντας προηγουμένως στο πρόγραμμά τους το Βαλκανικό και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στον Βόλο.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο προκλήσεις μόλις ξεκινά.