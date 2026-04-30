Η Τότεναμ ανακοίνωσε μια απρόσμενη συνεργασία με το δημοφιλές παιδικό κινούμενο σχέδιο «Πέππα το Γουρουνάκι», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους φιλάθλους της.

Η χρονική συγκυρία μόνο ιδανική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς η ομάδα του Λονδίνου δίνει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία, με αρκετούς οπαδούς να εκφράζουν την απορία και την αγανάκτησή τους για τη συγκεκριμένη κίνηση. Η έκπληξη ήταν μεγάλη όταν φίλοι της ομάδας επισκέφθηκαν το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα και είδαν νέα προϊόντα με το λογότυπο των «σπιρουνιών» να συνδυάζεται με τη φιγούρα του γνωστού καρτούν.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά καπέλα, τα οποία κοστίζουν περίπου 15 λίρες, ενώ στη συλλογή έχουν προστεθεί επίσης κασκόλ, σκουφιά και παιδικές τσάντες με το ίδιο θεματικό μοτίβο.

🚨BREAKING: Tottenham Hotspur have announced an official partnership with Peppa Pig. With Ipswich Town on the brink of promotion, Spurs will be the only EFL Championship club with a Peppa Pig partnership next year. pic.twitter.com/ixaqN1k3O9 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 29, 2026

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες, με αρκετούς φιλάθλους να σχολιάζουν ειρωνικά την κατάσταση της ομάδας σε συνδυασμό με την εμπορική αυτή κίνηση. «Δίνουμε μάχη για να σωθούμε και ασχολούμαστε με αυτά;» ανέφερε ένας χρήστης, ενώ άλλοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν πως πρόκειται για πραγματική συνεργασία.