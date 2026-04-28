Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ με 27-25 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης», έκανε το 2-1 στη μεταξύ τους σειρά και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς της Handball Premier, όπου θα βρει απέναντί της τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στη σειρά με πλεονέκτημα έδρας, ενώ η Ένωση θα δώσει ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες και οι ώρες των δύο πρώτων αναμετρήσεων των τελικών:

1ος τελικός: Παρασκευή 1 Μαΐου, 19:00 – Ολυμπιακός-ΑΕΚ

2ος τελικός: Τρίτη 5 Μαΐου, 19:00 – ΑΕΚ-Ολυμπιακός (κεκλεισμένων των θυρών)

Αξίζει να σημειωθεί πως θα υπάρξει προσωρινή διακοπή στη σειρά, λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στις 13 και 17 Μαΐου με φόντο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων τελικών θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της «γαλανόλευκης».