Η δικαστική διαδικασία για τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεχίζεται στην Αργεντινή, με νέες αποκαλύψεις να βλέπουν το φως της δημοσιότητας και να προκαλούν σοκ.

Στο πλαίσιο της δίκης, προβλήθηκε βίντεο διάρκειας περίπου 17 λεπτών, το οποίο καταγράφει την εικόνα του Αργεντίνου θρύλου κατά τη νοσηλεία του, λίγο πριν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, το υλικό δείχνει τον Μαραντόνα σε κρεβάτι νοσοκομείου, με εμφανή σημάδια σοβαρής επιβάρυνσης της κατάστασής του, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε και φωτογραφικό υλικό που προκάλεσε έντονη συναισθηματική αντίδραση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο γιατρός Χουάν Κάρλος Πίντο: «Είχε ένα μεγάλο οίδημα, το πρόσωπό του ήταν πολύ πρησμένο, οίδημα στα άκρα του, σφαιρική κοιλιά. Σαν μπαλόνι. Η κοιλιά του ήταν πολύ πρησμένη.

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη ποσότητα λίπους, επειδή ήταν παχύσαρκος ή σε υγρά. Σε αυτήν την περίπτωση, ήταν και τα δύο: ένας παχύσαρκος ασθενής με ασκίτη, που είναι η συσσώρευση υγρών στην κοιλιά».