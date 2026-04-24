Ο κύκλος του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό φαίνεται πως ολοκληρώνεται, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, βάζοντας τέλος σε μια σημαντική παρουσία στο κλαμπ.

Παρότι δεσμευόταν με πολυετές συμβόλαιο, άφησε να εννοηθεί μέσω δηλώσεών του ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στην ομάδα, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις σχετικές πληροφορίες.

Σε τοποθέτησή του στο L’ Equipe, ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται σε επαφές με άλλους συλλόγους και ότι παραμένει συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μονακό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Με χαρακτηριστικό ύφος, σχολίασε δημοσιεύματα για το μέλλον του, δίνοντας ειρωνικό τόνο και αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ όταν ρωτήθηκε ευθέως για την παραμονή του, απάντησε αρνητικά.

Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έχει περάσει από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και αναδείχθηκε MVP της EuroLeague τη σεζόν 2023-24, κλείνει έτσι ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφήνοντας ανοιχτό το επόμενο βήμα του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.