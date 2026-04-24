Ντέγιαν Μποντιρόγκα: «Πάνω από 400.000 αιτήσεις για τα εισιτήρια του Final 4»
Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22-25 Απριλίου, διεξήχθη το πάνελ με τίτλο «Mega-Events as a Strategic Economic Catalyst: The Case of the EuroLeague Final Four 2026», το οποίο συντόνισε η Δώρα Παντέλη, Δημοσιογράφος και Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας της Novasports (United Media). Η συζήτηση κατέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν […]
Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 3 των playoffs της EuroLeague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague, έχοντας μειονέκτημα έδρας στη σειρά απέναντι στην ισπανική ομάδα. Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους μέσω της διαδικασίας των play-in, τερματίζοντας στην έβδομη θέση της κατάταξης, ενώ η Βαλένθια ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στη δεύτερη θέση. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς θα διεξαχθούν […]
Με Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ η κορυφαία πεντάδα της σεζόν στην EuroLeague
Με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague, η διοργανώτρια αρχή έδωσε στη δημοσιότητα την κορυφαία πεντάδα για τη φετινή σεζόν.
Συνάντηση κορυφής στην Αθήνα
Τα play offs της Euroleague βρίσκονται προ των πυλών με την ευρωπαϊκή σεζόν να φτάνει προς την κορύφωσή της η οποία φυσικά θα συμβεί επί ελληνικού εδάφους στην ελληνική πρωτεύουσα από 22-24 Μαϊου. Η Αθήνα προετοιμάζεται με σχέδιο, συνέπεια και φιλοδοξία για να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης. Η «Οργανωτική Επιτροπή Final Four […]
Ο Μάικ Τζέιμς απέκλεισε την παραμονή του στη Μονακό για την νέα σεζόν
Ο κύκλος του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό φαίνεται πως ολοκληρώνεται, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, βάζοντας τέλος σε μια σημαντική παρουσία στο κλαμπ. Παρότι δεσμευόταν με πολυετές συμβόλαιο, άφησε να εννοηθεί μέσω δηλώσεών του ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στην ομάδα, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις σχετικές πληροφορίες. Σε τοποθέτησή του […]