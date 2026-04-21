Σοβαρές διαστάσεις παίρνει στην Ιταλία υπόθεση που αποκαλύπτει πιθανή εμπλοκή περίπου 70 ποδοσφαιριστών της Serie A σε κύκλωμα οργάνωσης πολυτελών συνοδών, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε Μιλάνο αλλά και στη Μύκονο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων όπως η Corriere dello Sport και η Gazzetta dello Sport, στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται αθλητές από κορυφαίους συλλόγους, μεταξύ των οποίων η Μίλαν, η Ίντερ και η Γιουβέντους.

Δράση από το 2019 – ακόμη και μέσα στην πανδημία

Η έρευνα δείχνει πως το δίκτυο λειτουργούσε ήδη από το 2019, οργανώνοντας πολυτελείς συναντήσεις και παράνομες πληρωμές. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν οι συναθροίσεις ήταν περιορισμένες, το κύκλωμα φέρεται να συνέχιζε τη δραστηριότητά του.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει συνομιλίες που περιλαμβάνουν ευαίσθητες αναφορές, μεταξύ των οποίων και πληροφορίες για πιθανή εγκυμοσύνη γυναίκας που συμμετείχε στο δίκτυο, τις οποίες φέρεται να είχε αποκαλύψει σε έναν από τους διοργανωτές.

Social media, luxury υπηρεσίες και “Made_luxury_concierge”

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να είχε ένα διαδικτυακό προφίλ με την ονομασία “Made_luxury_concierge” στο Instagram, μέσω του οποίου –σύμφωνα με την έρευνα– πραγματοποιούνταν επαφές με ποδοσφαιριστές και οργανώνονταν τα ραντεβού.

Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε με βάση πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια στο Μιλάνο, ενώ είχε ως έδρα ένα κτίριο στο Τσινισέλο, όπου –σύμφωνα με μαρτυρίες– διέμεναν οι γυναίκες που παρείχαν τις υπηρεσίες.

Ταξίδια, Μύκονος και διεθνείς προεκτάσεις

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας φέρεται να σχετιζόταν και με οργανωμένα ταξίδια στη Μύκονο, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές εμπλέκονται επίσης ποδοσφαιριστές της Serie A, αλλά και πρόσωπα από άλλους επαγγελματικούς χώρους.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο και για πιθανή εμπλοκή πιλότου της Formula 1, ο οποίος φέρεται να είχε ζητήσει υπηρεσίες μέσω του ίδιου δικτύου.

Οικονομικά στοιχεία και έρευνα

Τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος εκτιμώνται σε πάνω από 194.000 ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν τουλάχιστον 17 βασικά πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του δικτύου.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ιταλική Δικαιοσύνη να συνεχίζει τις έρευνες για το εύρος της εμπλοκής, το οποίο –όπως όλα δείχνουν– ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου και αγγίζει ευρύτερα τον χώρο της showbiz και της διεθνούς ελίτ.