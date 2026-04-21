Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μονακό απόψε (21/04) στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο των play-in της Euroleague, με στόχο την πρόκριση στα play off της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Οι «πράσινοι» καλούνται να διαχειριστούν τη διαδικασία των play-in απέναντι στη Μονακό, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Σε περίπτωση νίκης, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στα play off με μειονέκτημα έδρας.

Αντίθετα σε περίπτωση ήττας, θα έχει δεύτερη ευκαιρία την Παρασκευή (24/04) στο ΟΑΚΑ απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας.