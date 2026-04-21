Τα πρώτα game 2 στις σειρές των play-offs είχαμε τα ξημερώματα (21/4) στο NBA.

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 115-105

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν με 115-105 των Τορόντο Ράπτορς στον δεύτερο αγώνα του πρώτου γύρου των playoffs του ΝΒΑ, κάνοντας το 2-0 στη σειρά. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ «υπέγραψε» τη νίκη με 30 πόντους, ενώ η ομάδα ακολούθησε την επιτυχημένη συνταγή του Game 1, με πολυφωνία και πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 28 πόντους και ο Έβαν Μόμπλι πρόσθεσε 25, ενώ οι Ράπτορς, αν και είχαν τον Σκότι Μπαρνς με 28 πόντους, δεν κατάφεραν να αντιδράσουν. Οι Καβς χρειάζονται δύο νίκες ακόμα για να προκριθούν.

Νιού Γιόρκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107

Οι Νιου Γιορκ Νικς, παρά το γεγονός ότι προηγούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια του Game 2, ηττήθηκαν τελικά με 106-107 από τους Ατλάντα Χοκς, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Στην τελευταία περίοδο, οι Νικς «έσβησαν» και δέχτηκαν επιμέρους σκορ 15-28, με αποτέλεσμα να χάσουν. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 32 πόντους, ενώ ο Τζόναθαν Κουμίνγκα συνέβαλε με 19. Μοιράιος για τους γηπεδούχους ο Μίκαλ Μπρίτζες.

Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τόμπεργουλβς 114-119

Η ζημιά για τους Νάγκετς ήρθε από τον εκπληκτικό Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος οδήγησε τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς σε νίκη με 119-114 στην έδρα του Κολοράντο. Ο «Ant Man» ήταν εξαιρετικός με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Τζάρεν Ραντλ πρόσθεσε 24 πόντους. Παρά το double-double του Νίκολα Γιόκιτς (24 πόντοι, 15 ριμπάουντ), οι Νάγκετς δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους και πλέον καλούνται να «σπάσουν» την έδρα των Τίμπεργουλβς για να επαναφέρουν τη σειρά στα μέτρα τους.