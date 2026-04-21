Με μια δόση χιούμορ και τρυφερότητας, η Γερμανίδα τηλεπερσόνα Σοφία Τόμαλα ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της, τον τενίστα Αλεξάντερ Ζβέρεφ, για τα γενέθλιά του, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές.

Στο post της στα social media, η ίδια έκανε λόγο για «5 συναρπαστικά χρόνια», ενώ με χιουμοριστική διάθεση δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες όπου ο Ζβέρεφ φαίνεται να… κοιμάται, προκαλώντας γέλια και σχόλια από τους followers.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, δείχνοντας τη χαλαρή και παιχνιδιάρικη πλευρά της σχέσης τους, με τη λεζάντα «Χρόνια πολλά αγάπη μου #sleepingbeauty» να ξεχωρίζει.