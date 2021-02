Μετά το Αυστραλιανό Όπεν, οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά αφορούν το τουρνουά του Ρότερνταμ, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα (1/3).

Ο έλληνας τενίστας προπονήθηκε ενόψει της έναρξης του τουρνουά μαζί με το γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση στα social media.

Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του ABN AMRO World Tennis Tournament το λευκορώσο Εγκόρ Γερασίμοφ.

Tsitsipas and Zverev practiced together in Rotterdam today. They could face each other in the finals @abnamrowtt. pic.twitter.com/VywAhlsLjf

— Oliver | Tennis (@insidetennis99) February 27, 2021