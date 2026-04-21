Ο Άρης υποδέχεται τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου Stoiximan GBL. 

Μία αναμέτρηση με τεράστια βαθμολογική σημασία, κυρίως για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, που θέλει πάση- θυσία τη νίκη για να «γλιτώσει» τον υποβιβασμό.

Στο παιχνίδι θα παραβρεθεί και ο Γιάννης, μαζί με τον Θανάση Αντετοκούνμπο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αδερφό τους Κώστα. Μαζί τους θα βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της  ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος διατηρεί εξαιρετική σχέση με όλη την οικογένεια Αντετοκούνμπο.

