Ο Άρης υποδέχεται τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου Stoiximan GBL.
Μία αναμέτρηση με τεράστια βαθμολογική σημασία, κυρίως για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, που θέλει πάση- θυσία τη νίκη για να «γλιτώσει» τον υποβιβασμό.
Στο παιχνίδι θα παραβρεθεί και ο Γιάννης, μαζί με τον Θανάση Αντετοκούνμπο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αδερφό τους Κώστα. Μαζί τους θα βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος διατηρεί εξαιρετική σχέση με όλη την οικογένεια Αντετοκούνμπο.
