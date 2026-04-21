Ο τελικός του Copa del Rey ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ στη Σεβίλλη χάρισε έντονο θέαμα και ποδοσφαιρικές συγκινήσεις, ωστόσο σημαδεύτηκε –για ακόμη μία φορά– από αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ισπανικού Εθνικού ύμνου. Ένα φαινόμενο που έχει γίνει σχεδόν «συνήθεια» σε αντίστοιχες αναμετρήσεις, προκαλώντας συζητήσεις για τα όρια μεταξύ αθλητισμού και πολιτικής.

Πριν την έναρξη του αγώνα, στην καθιερωμένη ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της Ισπανίας, οι οπαδοί της Ρεάλ Σοσιεδάδ αποκοκίμασαν, ένα φαινόμενο που συναντάται και σε προηγούμενους τελικούς, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως η Σκωτία, με την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφές: τι θα γινόταν αν ένα αντίστοιχο περιστατικό λάμβανε χώρα στην Ελλάδα;

Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις «έντασης» στις εξέδρες, η αποδοκιμασία του Εθνικού μας ύμνου στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως φίλαθλη υπερβολή. Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει διατάξεις για την προστασία των εθνικών συμβόλων, όπως ο ύμνος και η σημαία.

Σε περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχει πρόθεση εξύβρισης ή προσβολής, μπορεί να ασκηθεί δίωξη για προσβολή εθνικών συμβόλων, με ποινές που περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση. Παράλληλα, ενεργοποιούνται και οι αθλητικοί κανονισμοί, που δίνουν τη δυνατότητα επιβολής ποινών σε ομάδες ή διοργανωτές, εφόσον εμπλέκονται οπαδοί τους.

Τι θα συνέβαινε σε επίπεδο γηπέδου

Σε ένα ελληνικό γήπεδο, ένα τέτοιο περιστατικό θα είχε άμεσες συνέπειες:

Πιθανή παρέμβαση των αρχών για ταυτοποίηση των εμπλεκομένων Κίνδυνος επιβολής προστίμων ή ποινικών κυρώσεων Πειθαρχικές ποινές για την ομάδα (πρόστιμα, κεκλεισμένων των θυρών ή άλλες κυρώσεις)

Το ελληνικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας και της ανάρμοστης συμπεριφοράς στα γήπεδα είναι αυστηρό, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται ζητήματα εθνικής σημασίας.

Υπήρξαν ανάλογα περιστατικά στην Ελλάδα;

Αν και δεν έχουν καταγραφεί συχνά μαζικές και οργανωμένες αποδοκιμασίες του Εθνικού ύμνου της Ελλάδας σε εγχώριες διοργανώσεις, έχουν υπάρξει μεμονωμένα περιστατικά έντασης ή αντιδράσεων, κυρίως σε αγώνες με ιδιαίτερο πολιτικό ή ιστορικό υπόβαθρο.

Ωστόσο, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε τελικούς όπως του Copa del Rey, στην Ελλάδα τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν λάβει συστηματικό χαρακτήρα. Η έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και η αυστηρότητα των νόμων, λειτουργούν αποτρεπτικά.

Πηγή: Marca