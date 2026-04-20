Μια φαντασμαγορική εικόνα εκτυλίχθηκε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, όπου ο ΠΑΟΚ γιόρτασε τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας με ένα εντυπωσιακό drone show στο γήπεδο της Τούμπας.

Εκατοντάδες drones φώτισαν τη νύχτα, δημιουργώντας μοναδικούς σχηματισμούς πάνω από το γήπεδο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Οι εικόνες που σχηματίστηκαν στον ουρανό αποτύπωσαν την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

Ξεχώρισαν οι απεικονίσεις του πρώτου ιστορικού σήματος, του σύγχρονου εμβλήματος με τον Δικέφαλο, καθώς και ένας ειδικός σχηματισμός αφιερωμένος στον έναν αιώνα ζωής της ομάδας, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις επετειακές εκδηλώσεις.