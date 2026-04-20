Νωπές οι μνήμες του περσινού άθλου της Εθνικής ομάδας Γυναικών του Πόλο. Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, η Εθνική «έγραψε» ιστορία. Τα «χρυσά» κορίτσια κέρδισαν στον τελικό της Τσενγκντού την Ουγγαρία με 13-9 και κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2025 σηματοδότησε την απαρχή για σπουδαίες διακρίσεις, καθώς ακολούθησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό.

Μάλιστα, αυτή η επιτυχία αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν συνυπολογίσουμε ότι ήταν ο πρώτος τίτλος σε World Cup. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώθηκε η άνοδος της εθνικής ομάδας γυναικών και έδειξε ότι βρίσκεται μέσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και έχει ταυτόχρονα ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της.

Η διαδρομή της Ελλάδας μέχρι την κορυφή

Το ταξίδι για την Εθνική πόλο γυναικών ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου του 2025 και η πρώτη φάση της διοργάνωσης διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία και στον ίδιο όμιλο συμμετείχαν η Ουγγαρία, Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προπονητής σε αυτή την προσπάθεια διετέλεσε ο Χάρης Παυλίδης και το ρόστερ αποτελούταν από έμπειρες και ταλαντούχες παίκτριες.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με το «δεξί» την πορεία της, αφού κέρδισε με 14-10 την Ουγγαρία, δείχνοντας από νωρίς τις «άγριες» διαθέσεις της. Ακολούθησε η ήττα από μία υπερδύναμη του Παγκόσμιου πόλο, την Ισπανία και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με νίκη απέναντι στην Αμερική. Έτσι, τερμάτισε στην δεύτερη θέση του ομίλου και εξασφάλισε την πρόκριση για το Super Final.

Οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο διαμόρφωσαν ένα νέο γκρουπ τεσσάρων ομάδων, που είχαν πάρει ήδη το εισιτήριο για την τελική φάση της Τσενγκτού και είχαν ως στόχο το καλύτερο πλασάρισμα. Η «γαλανόλευκη» έχασε στις λεπτομέρειες από την Ολλανδία (11-10) στην πρώτη της αναμέτρηση του νέου ομίλου. Στη συνέχεια, κέρδισε την Αυστραλία για να έρθει η δεύτερη ήττα από την Ισπανία. Με αυτό τον τρόπο κατέλαβε την 3η θέση και έκλεισε ραντεβού για την Κίνα.

Ο δρόμος προς το χρυσό μετάλλιο

Η τελική φάση της Τσενγκντού πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 18 μέχρι 20 Απριλίου. Με επιθετική ραψωδία στα προημιτελικά, η Εθνική πόλο των γυναικών υπέταξε με 19-14 την Ιταλία, έχοντας ως μεγάλη πρωταγωνίστρια την Βασιλική Πλευρίτου να πετυχαίνει 5 γκολ. Στα ημιτελικά βρήκε αντιμέτωπη την Ολλανδία, όπου πετυχαίνοντας σπουδαία ανατροπή, επικράτησε με 15-13 και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του World Cup.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο ένα ονειρικό τριήμερο, στο οποίο νίκησε τρεις υπερδυνάμεις της παγκόσμιας «σκηνής». Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη επικράτησε με 13-9 της Ουγγαρίας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Η Έλενα Ξενάκη αναδείχθηκε η πολυτιμότερη του τελικού, ενώ η Βασιλική Πλευρίτου βγήκε MVP της διοργάνωσης.

Ετοιμάζεται για το Ρότερνταμ

Βρισκόμαστε πλέον στο 2025. Η προσοχή για την Εθνική Γυναικών του Πόλο στρέφεται στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας (1-6 Μαΐου). Η «γαλανόλευκη» έχει ως στόχο να πάρει το ένα από τα οκτώ εισιτήρια για την τελική φάση του Σίδνεϊ , εκεί όπου θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος