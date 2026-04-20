Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (20/4) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Greek Handball Premier, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, αλλά και οι αναμετρήσεις σε Serie A και Premier League.

Δείτε αναλυτικά τις σημερινές τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις.

16:30 Χάντμπολ / Handball Premier ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ΕΡΤ2
18:30 Μπάσκετ / Elite League Πρωτέας Βούλας – ΑΕ Ψυχικού ΕΡΤ2
19:00 Μπάσκετ / Turkish Basketball Super League Γαλατασαράι – Αναντολού Εφές COSMOTE SPORT 4 HD
19:25 Μηχανοκίνητα / WRC ERC 2026 COSMOTE SPORT 5 HD
19:45 Ποδόσφαιρο / UEFA Youth League Μπριζ U19 – Ρεάλ Μαδρίτης U19 COSMOTE SPORT 3 HD
21:30 Ποδόσφαιρο / La Liga 2 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Μιράντες NOVA SPORTS START
21:45 Ποδόσφαιρο / Serie A Λέτσε – Φιορεντίνα COSMOTE SPORT 2 HD
22:00 Ποδόσφαιρο / Premier League Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ NOVA SPORTS PREMIER LEAGUE

