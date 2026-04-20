- Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (20/04): Πού θα δείτε τα playoffs της Elite League και το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας
- Καύσιμα: «Αντίστροφη μέτρηση» 5 ημερών για αυξήσεις στις τιμές λόγω της κρίσης ΗΠΑ – Ιράν
- Χάντμπολ: Πότε και πού θα δείτε τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την Handball Premier
Δημοφιλή
Ροντινέι: «Θα παλέψουμε για τον τίτλο μέχρι το τελευταίο λεπτό»
Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Ροντινέι μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας του στη μάχη του τίτλου. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ των «ερυθρολεύκων», αναγνώρισε τη δυσκολία της βαθμολογικής κατάστασης, ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να […]
Tαμπόρδα: «Δεν… περιμέναμε να δεχθούμε γκολ»
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα μίλησε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό για την αγωνιστική εικόνα των Πράσινων, αλλά και το στόχο που έχει πλέον η ομάδα του στα πλέι οφ. Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Πιστεύω ότι στα πρώτα λεπτά τα πήγαμε καλύτερα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, τα ντέρμπι κρίνονται στις λεπτομέρειες, όπως ήταν οι φάσεις των γκολ. […]
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ένας αιώνας, τέσσερα γράμματα, ένα έμβλημα, μία ιδέα»
Ιστορική είναι η 20η Απριλίου 2026 για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής από την ίδρυσή του, με τη «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να τιμά τη στιγμή ακριβώς τα μεσάνυχτα. Μόλις το ρολόι έδειξε 00:00, ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε εορταστική ανάρτηση, αποτυπώνοντας τη σημασία της επετείου και τονίζοντας το μέγεθος της ιστορίας του συλλόγου. […]
Έτσι πανηγύρισε ο Μάριος Ηλιόπουλος τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ (vid)
Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε με πάθος το 3-0 της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ, τραγουδώντας το «Αγάπα με» από τη σουίτα του, την ώρα που το ίδιο κομμάτι έπαιζε στα μεγάφωνα της Allwyn Arena.
Τα highlights της σπουδαίας νίκης του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού (vid)
Το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο βάφτηκε κόκκινο, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 2-0 του Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League και να παραμένει ζωντανός στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες τους. Άνοιξαν το σκορ στο 33’ με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου […]