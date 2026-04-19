Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει εγκύκλιος του ΕΟΔΥ σχετικά με την απομάκρυνση της πικροδάφνης από σχολεία και δημόσιους χώρους.

Η σύσταση αυτή βασίζεται σε ενημέρωση των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, ενώ στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η πικροδάφνη περιέχει τοξικές ουσίες σε φύλλα, άνθη και μίσχους, οι οποίες την καθιστούν επικίνδυνη τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα.

«Αυστηρή έκθεση του ΕΟΔΥ» – «Να γίνει ενημέρωση»

«Η πικροδάφνη, όπως και άλλα φυτά, αν πραγματικά κάποιος εκτεθεί σε μεγάλη ποσότητα, είναι όντως τοξική», λέει για το θέμα ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος ΕΟΔΥ και καθηγητής πνευμονολογίας.

«Υπήρξε μία αρκετά αυστηρή επιστημονικά έκθεση του ΕΟΔΥ, η οποία ενώ πολύ σωστά ενημέρωνε για όλους τους κινδύνους που έχει η έκθεση σε μεγάλες ποσότητες πικροδάφνης, πήγαινε σε μία λογική, ας το πω έτσι, υπερβολής. (…) Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να γίνει ενημέρωση για τους δυνητικούς κινδύνους και ευτυχώς λόγω αυτής της αρχικής αυστηρής επιστημονικά έκθεσης δημιουργήθηκε, να σας το πω έτσι, ντόρος. Ο ντόρος πάντα φέρνει ενημέρωση γιατί όλος ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ: «Η νέα σύσταση που κάνουμε στο δελτίο Τύπου είναι προφανώς να μην ξεριζωθούν όλες οι πικροδάφνες. Το μόνο το οποίο λέμε είναι να υπάρχει μία σήμανση, να υπάρχει μία ενημέρωση».

«Δεν χρειάζεται να ξεριζώσουμε όλες τις πικροδάφνες. Το να υπάρχει όμως μία ενημέρωση είναι σωστό», καταλήγει.