Με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει μετά την εγκύκλιο του ΕΟΔΥ η οποία και συστήνει το ξήλωμά της πικροδάφνης στα σχολεία, tanea.gr επικοινώνησαν με την Αρετή Μανιωτή, παιδίατρο Επιμελήτρια Β’ στο Αλλεργιολογικό Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για να μας εξηγήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Επί της ουσίας μας εξηγεί τι πρέπει να κάνουν και τι όχι οι γονείς ή οι φροντιστές αν αντιληφθούν ότι το παιδί έφαγε ή μασούλησε το φυτό μεταξύ άλλων.

Η ειδική παιδίατρος εξηγεί ότι είναι σημαντικό οι γονείς ή οι φροντιστές του παιδιού να «δράσουν γρήγορα και με ψυχραιμία» ενώ πρέπει να γνωρίζουν ότι «μεγαλύτερο κίνδυνο αποτελεί η κατάποση και όχι τόσο η επαφή του δέρματος με το φυτό».

Επιπλέον, η παιδίατρος μας εξήγησε ότι δεν πρόκειται για κλασικό φυτό που προκαλεί αλλεργία, ωστόσο η επαφή με το δέρμα ορισμένων ατόμων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή δερματίτιδα.

ΔΕΝ πρέπει να προκαλέσουμε εμετό στο παιδί αν το καταπιεί

Η πικροδάφνη, όπως είναι γνωστό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα δηλητηρίασης σε περίπτωση κατάποσής του, ενώ ο θάνατος από τέτοιου είδους δηλητηρίαση είναι πιο σπάνιος αλλά όχι… απίθανος. Η κ. Μανιώτη τόνισε ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να προκαλέσουμε εμετό καθώς υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών.

Σημαντική είναι και η επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ακόμα και όταν δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα για καλύτερη και πιο εξειδικευμένη καθοδήγηση.

Επιπλέον, καλό θα ήταν να πάμε το παιδί στον γιατρό, ειδικά αν υπάρχουν συμπτώματα που επιμένουν όπως εμετός ή υπνηλία μεταξύ άλλων.

Τέλος, η παιδίατρος εξήγησε ότι η πικροδάφνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα αν καεί καθώς απελευθερώνονται τοξικές ουσίες. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντική η άμεση ιατρική παρέμβαση.

Επίσης, όταν υπάρχει ανοιχτό τραύμα η επαφή με τα μάτια, επίσης χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση και παρακολούθηση από παιδίατρο καθώς αν δεν δοθεί η απαιτούμενη προσοχή θα μπορούσε να υπάρξει βλάβη στον κερατοειδή.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη με την Αρετή Μανιωτή, MSc, PhD | Παιδίατρο, Επιμελήτρια Β’, Αλλεργιολογικό Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού:

Τι συμπτώματα προκαλεί η κατάποση της πικροδάφνης; Μπορεί να αποβεί μοιραίο για ένα μικρό παιδί και αν ναι σε ποια περίπτωση;

Η πικροδάφνη περιέχει καρδιακές γλυκοσίδες, ουσίες που επηρεάζουν κυρίως το γαστρεντερικό σύστημα και την καρδιακή λειτουργία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λίγες ώρες και περιλαμβάνουν ναυτία, εμετό, κοιλιακό πόνο και διάρροια.

Σε μεγαλύτερη έκθεση ή ευαισθησία του οργανισμού, μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως βραδυκαρδία, αρρυθμίες, ζάλη και υπόταση.

Η θανατηφόρα έκβαση είναι εξαιρετικά σπάνια στην πράξη, ωστόσο είναι θεωρητικά πιθανή σε περίπτωση κατανάλωσης σημαντικής ποσότητας, ιδιαίτερα σε πολύ μικρά παιδιά λόγω χαμηλού σωματικού βάρους ή καθυστερημένης ιατρικής αντιμετώπισης.

Είναι τοξικό το φυτό αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή προκαλεί αλλεργίες σε κάποια ανήλικα;

Η πικροδάφνη δεν απορροφάται εύκολα από το άθικτο δέρμα, επομένως η απλή επαφή δεν προκαλεί συστηματική τοξικότητα. Ωστόσο, ο γαλακτώδης χυμός του φυτού μπορεί να προκαλέσει τοπικό ερεθισμό, κοκκινίλα, δερματίτιδα.

Δεν πρόκειται για κλασικό αλλεργιογόνο φυτό, όπως οι γύρεις, αλλά μπορεί να προκαλέσει ερεθιστικές δερματικές αντιδράσεις σε ορισμένα παιδιά. Ο κύριος κίνδυνος παραμένει η κατάποση και όχι η επαφή.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς αν αντιληφθούν ότι το παιδί έφαγε ή μάσησε μέρη της πικροδάφνης;Υπάρχουν άμεσες πρώτες βοήθειες;

Σε περίπτωση υποψίας ή επιβεβαίωσης ότι ένα παιδί έχει μασήσει ή καταπιεί μέρος της πικροδάφνης, οι γονείς πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κινηθούν άμεσα.

Αρχικά απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα του φυτού από το στόμα του παιδιού και πραγματοποιείται ήπιο ξέπλυμα του στόματος με νερό. Δεν πρέπει να προκληθεί εμετός, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιπλοκών.

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων (210 7793777, 24 ώρες το 24ωρο) για εξειδικευμένη καθοδήγηση, ακόμη και αν το παιδί δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Ιατρική εκτίμηση σε νοσοκομείο απαιτείται άμεσα εφόσον εμφανιστούν συμπτώματα όπως επαναλαμβανόμενοι εμετοί, υπνηλία, ζάλη, αδυναμία ή οποιαδήποτε ένδειξη διαταραχής της καρδιακής λειτουργίας.

Τι κάνουμε μετά την εισπνοή καπνού από καύση πικροδάφνης:

Όταν καίγεται η πικροδάφνη, οι τοξικές ουσίες που περιέχει μπορούν να απελευθερωθούν στον αέρα και να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού. Μπορεί να εμφανιστούν βήχας, αίσθημα καύσου στον λαιμό, ζάλη, πονοκέφαλος ή δύσπνοια.

Η άμεση αντιμετώπιση είναι η απομάκρυνση από τον χώρο και η έκθεση σε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση.

Τι μπορεί να συμβεί αν το φυτό έρθει σε επαφή με χυμό στο δέρμα ή σε ανοιχτό τραύμα:

Ο γαλακτώδης χυμός της πικροδάφνης μπορεί να προκαλέσει έντονο τοπικό ερεθισμό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή με ανοιχτή πληγή, απαιτείται άμεσο και σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο νερό.

Αν υπάρχει τραύμα, καθαρίζεται προσεκτικά η περιοχή και γίνεται παρακολούθηση για ερεθισμό ή συστηματικά συμπτώματα, ιδιαίτερα όταν η έκθεση είναι εκτεταμένη.

Τι μπορεί να συμβεί αν υπάρξει επαφή της πικροδάφνης με τα μάτια

Η οφθαλμική επαφή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και μπορεί να προκαλέσει έντονο τσούξιμο, δακρύρροια και ερεθισμό.

Απαιτείται άμεση και παρατεταμένη έκπλυση του ματιού με καθαρό νερό. Στη συνέχεια συνιστάται οφθαλμολογική εκτίμηση, ακόμη και αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν, καθώς ενδέχεται να υπάρχει υποκλινική βλάβη του κερατοειδούς.

Γενικά:

Η συστηματική τοξικότητα από τέτοιου είδους έκθεση είναι σπάνια, ωστόσο η πικροδάφνη δεν θεωρείται αθώο φυτό. Κάθε σημαντική επαφή αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, με βασικούς άξονες την άμεση απομάκρυνση της έκθεσης και την επαρκή έκπλυση.