Με μεγάλο νικητή την ΠΑΣΚΕ και τον απερχόμενο πρόεδρο Γιάννη Παναγόπουλο ολοκληρώθηκε το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Παρά τις περιπέτειες του απερχόμενου προέδρου για την διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων από το Ινστιτούτο Εργασίας της Συνομοσπονδίας. οι αρχαιρεσίες της Κυριακής (19/04) τον ανέδειξαν σε μεγάλο νικητή.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.

Η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ – δημοκράτες συνδικαλιστές) έλαβε 184 ψήφους, 42,89% (από 40,73% το 2023) και 20 έδρες (από 19 έδρες).

Η ΔΑΣ έλαβε 114 ψήφους, 26,57% από 22,98% το 2023, και 12 έδρες (από 11).

Η ΔΑΚΕ έλαβε 70 ψήφους, 26,57% από 22,98% το 2023 και 8 έδρες (από 9).

Η ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ έλαβε 24 ψήφους, 5,59% από 6,53% το 2023 και 2 έδρες (από 3).

Η ΕΝΟΤΗΤΑ έλαβε 14 ψήφους, 3,26% από 3,66% το 2023 και 1 έδρες (είχε 1).

Η ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ 11 ψήφους, 2,56% και 1 έδρα.

Η ΕΑΚ έλαβε 10 ψήφους, 2,33% (από 6,01%) και 1 έδρα (από 2).

Η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα έλαβε 2 ψήφους, 0,46% από 0,48% το 2023.

Πιθανή μια νέα θητεία Παναγόπουλου

Το επόμενο στοίχημα μεταφέρεται στη συγκρότηση του προεδρείου. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για νέα θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, παρά τις εντάσεις και τις εσωτερικές τριβές που προηγήθηκαν.

Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν διαδικαστικές εργασίες με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων -προερχόμενων από 80 Εργατικά Κέντρα και τουλάχιστον 70 Ομοσπονδίες- οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας.