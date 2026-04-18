Σωσίβιο του Τιτανικού που φορούσε μια επιζήσασα της τραγωδίας του 1912 πρόκειται να βγει σε δημοπρασία αυτό το Σαββατοκύριακο, σε μια σπάνια διαδικασία που περιγράφεται ως «ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά».

Το σωσίβιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποφέρει από 250.000 έως 350.000 λίρες (περίπου 339.000 έως 474.000 δολάρια), είναι το μοναδικό που προέρχεται από επιζήσαντα του ναυαγίου του Τιτανικού και τίθεται προς πώληση, σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge and Son.

Το αντικείμενο ανήκε στη Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι, επιβάτιδα πρώτης θέσης στο ιστορικό πλοίο που βυθίστηκε πριν από 114 χρόνια. Η Φρανκατέλι ήταν γραμματέας της σχεδιάστριας μόδας Λούσι Νταφ Γκόρντον και ταξίδευε μαζί με την εργοδότριά της και τον σύζυγό της, Κόσμο Νταφ Γκόρντον. Και οι τρεις διασώθηκαν επιβαίνοντας στη σωστική λέμβο νούμερο ένα.

Το σωσίβιο, υπογεγραμμένο από τη Φρανκατέλι και άλλους διασωθέντες της ίδιας λέμβου, είναι μπεζ, κατασκευασμένο από καμβά με 12 θήκες γεμισμένες με φελλό, καθώς και ιμάντες στους ώμους και στα πλάγια, σύμφωνα με την περιγραφή του οίκου δημοπρασιών.

Όταν το RMS Titanic απέπλευσε στις 10 Απριλίου 1912, ήταν το μεγαλύτερο επιβατηγό πλοίο εν υπηρεσία και θεωρούνταν «αβύθιστο». Μόλις τέσσερις μέρες αργότερα, το παρθενικό του ταξίδι μετατράπηκε σε διεθνή τραγωδία, όταν συγκρούστηκε με παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό στις 14 Απριλίου, στις 11:40 μ.μ. Το πλοίο βυθίστηκε σε λιγότερο από τρεις ώρες, χωρίς να διαθέτει αρκετές σωστικές λέμβους για τους περίπου 2.220 επιβάτες και πλήρωμα. Μόλις περίπου 700 άνθρωποι επέζησαν.

Η δημοπρασία και η σημασία του ευρήματος

Η δημοπρασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συλλογής αντικειμένων του Titanic και της εταιρείας White Star Line, που θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο Henry Aldridge and Son μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου, Άντριου Όλντριτζ, χαρακτήρισε το σωσίβιο ως «ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα που έχουν ποτέ τεθεί προς πώληση από το μοιραίο πλοίο». Όπως ανέφερε σε δήλωσή του, «το σωσίβιο αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για συλλέκτες, καθώς είναι το μοναδικό που έχει προσφερθεί ποτέ σε δημοπρασία και προέρχεται από επιζήσαντα του Τιτανικού».

Ο Όλντριτζ πρόσθεσε ότι, παρόλο που ο Titanic βυθίστηκε πριν από 114 χρόνια, «κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί που βρισκόταν πάνω στο πλοίο είχε τη δική του ιστορία, και σήμερα αυτές οι ιστορίες ζωντανεύουν μέσα από αυτά τα αναμνηστικά αντικείμενα».

Το σωσίβιο έχει εκτεθεί στο παρελθόν στο μουσείο Titanic Belfast, που βρίσκεται στον τόπο όπου ναυπηγήθηκε το πλοίο, καθώς και στο μεγαλύτερο μουσείο Τιτανικού στον κόσμο, στο Πίτζον Φορτζ του Τενεσί.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, ο σημερινός ιδιοκτήτης αποφάσισε ότι «ήρθε η ώρα να παραδώσει τη σκυτάλη σε έναν νέο συλλέκτη».

Πηγή: CNN