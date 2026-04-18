Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική των Play-Off για τις θέσεις 5-8 που μπορούν να οδηγήσουν στα προκριματικά του Conference League της επόμενης σεζόν, εφόσον ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον ΟΦΗ στο τελικό του Κυπέλλου (20:30, 25/4).

Οι Κρητικοί πήραν σπουδαία νίκη με 2-0 κόντρα στον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο, μειώνοντας την διαφορά από τους Βοιωτούς στο -2.

Στο άλλο ματς του απογεύματος του Σαββάτου, ο Άρης νίκησε τον Βόλο με 3-2 σε ένα χορταστικό αγώνα με σύνολο 5 γκολ και πλέον βρίσκονται στο -3 από την ομάδα της Λειβαδιάς.

Η βαθμολογία των Play-Off για τις θέσεις 5-8