Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Κοντούρη σε αυτή και θα τον έχει διαθέσιμο για το ματς με τον νεαρό άσο να επιστρέψει στη δράση. Ο Τζούριτσιτς όπως αναμενόταν είναι εκτός, καθώς ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Ζαρουρί λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή.

Σε αυτή είναι οι:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.