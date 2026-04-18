Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται το βράδυ της Κυριακής (19/4, 21:00) από τον Παναθηναϊκό, για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει γνωστή την 23μελή αποστολή που θα έχει μαζί του στη Λεωφόρο.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μπρούνο και Κλέιτον οι οποίοι θα είναι οι δύο ξένοι που θα «κοπούν» από την αποστολή, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης στο μίνι πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να θέλει μόνο νίκη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Από εκεί και πέρα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αποστολή έχει πάρει κανονικά όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, ενώ ο τρίτος τερματοφύλακας που πήρε μαζί του ο Βάσκος τεχνικός για το ντέρμπι με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Κουράκλης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στους 23 παίκτες που είναι διαθέσιμοι για το ματς στη Λεωφόρο είναι και ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος ήταν εκτός στο ματς της πρεμιέρας των Play off της Super League στο Καραϊσκάκη κόντρα στην ΑΕΚ.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός