Πολύ κατώτερος των προσδοκιών εμφανίστηκε στην πρεμιέρα των playoffs ο Ολυμπιακός που βλέπει το πρωτάθλημα να απομακρύνεται.

Στο πιο σημαντικό ματς της σεζόν έως τώρα οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν την χειρότερη του φετινή εμφάνιση. Για την ακρίβεια την χειρότερη από τη μέρα που κάθεται στον πάγκο τους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Για ακόμα ένα ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραισκάκης» το μοτίβο ήταν το ίδιο. Ο αντίπαλος να σκοράρει στα πρώτα λεπτά και στη συνέχεια η αντίδραση να αγνοείται.

Καμία συγκέντρωση, καμία ιδέα και η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών με απόδοση πολύ μακριά από τις δυνατότητες τους. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναικός σκόραραν στο 7΄, η ΑΕΚ στο 5΄και αυτό το γκολ της ήταν αρκετό για να πάρει μια νίκη που την απομακρύνει 5 βαθμούς από τους «ερυθρόλευκους» και «ασπρόμαυρους» και τους χρίζει φαβορί πλέον για το πρωτάθλημα.

Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα η «Ένωση», αφού απέναντι της είχε μια ομάδα που το βράδυ της Κυριακής δεν μπορούσε να κάνει ούτε τα βασικά. Κι αν σε άλλες περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός δεν πήρε τη νίκη την φετινή σεζόν το πρόβλημα του ήταν η αναποτελεσματικότητα, στην πρεμιέρα των playoffs η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε καν να απειλήσει σοβαρά την αντίπαλη εστία.

Η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν χειρότερη ακόμα και από το αποτέλεσμα και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό ενόψει της συνέχειας γιατί έτσι δεν πρόκειται καν να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήγησε, μετά το ματς, το πρόβλημα και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός πως πολλοί ποδοσφαιριστές βρίσκονται μακριά από τον καλό τους εαυτό. Το συγκεκριμένο ρόστερ έχει δείξει τι μπορεί να κάνει, αλλά είναι γεγονός πως βασικοί πυλώνες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ δεν πλησιάζουν καν σε αυτά που μας είχαν συνηθίσει.

Υπό αυτή την έννοια είναι λογική αυτή η εικόνα, ωστόσο δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς όσα έχουν πετύχει. Λογικές είναι και οι αποδοκιμασίες του κόσμου όταν βλέπει αυτή την εμφάνιση και αν υπήρχε έστω ένας που δεν είχε καταλάβει ποιες είναι απαιτήσεις, το βράδυ της Κυριακής το κατάλαβε. Στο χέρι τους είναι να εμφανίσουν τον… κανονικό Ολυμπιακό στα πέντε ματς που απομένουν και να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τις πιθανότητες τους. Ειδάλλως πολλά θα επαναξιολογηθούν τον Μάιο.