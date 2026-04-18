Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη, με τίτλο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σχέδιο νόμου βάζει τέλος σε μια θεσμική εκκρεμότητα δεκαετιών, θεσπίζοντας ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Για 28 χρόνια, τα περιφερειακά κανάλια λειτουργούσαν υπό το προσωρινό καθεστώς της «νόμιμης λειτουργίας», χωρίς αυστηρούς ελέγχους και σε ένα αρρύθμιστο τοπίο. Αυτό το πλαίσιο αλλάζει ριζικά.

Η οριστική αδειοδότησή τους, πέρα από θεσμική και συνταγματική επιταγή, αναμένεται να αναβαθμίσει τη λειτουργία και την αξία των σταθμών. Παράλληλα, θα διασφαλίσει σαφείς κανόνες και προϋποθέσεις, η τήρηση των οποίων θα παρακολουθείται συστηματικά.

Έτσι, μπαίνει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως συνέβη ήδη με τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο μέσα από τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της βιωσιμότητας.

Νέοι κανόνες και προϋποθέσεις λειτουργίας

Το σχέδιο νόμου προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τη χορήγηση και τη διατήρηση των αδειών λειτουργίας. Οι παραβάσεις θα επιφέρουν αυστηρές κυρώσεις, που μπορεί να φτάνουν έως και την ανάκληση της άδειας.

Η διαδικασία αδειοδότησης θα βασίζεται σε σύγχρονα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. Καταργούνται οι προβλέψεις του Ν.4339/2015 και το μοντέλο δημοπρασίας, όπου η άδεια δινόταν στον υψηλότερο πλειοδότη. Πλέον, η εκπομπή θα γίνεται αποκλειστικά σε υψηλή ευκρίνεια (HD).

Με τις νέες διατάξεις προστατεύονται οι θέσεις εργασίας δημοσιογράφων και λοιπών εργαζομένων στα περιφερειακά κανάλια, ενώ θεσπίζεται ελάχιστος αριθμός προσωπικού ανά σταθμό. Δημιουργούνται, επίσης, προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των νόμιμων σταθμών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό «σταθμών-φαντασμάτων» που εκμεταλλεύονται τις συχνότητες χωρίς να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Ρόλος του ΕΣΡ και διαδικασία αδειοδότησης

Αρμόδιο για την υλοποίηση και εποπτεία της διαδικασίας είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), του οποίου ο ρόλος ενισχύεται. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τον καθορισμό τεχνικών χαρακτηριστικών.

Οι ενδιαφερόμενοι σταθμοί θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως:

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

• Διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (γνωστοποίηση μετόχων με ποσοστό άνω του 1%)

• Έλεγχο ποινικού μητρώου

• Ελάχιστο αριθμό εργαζομένων

• Κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

• Πληρότητα προγράμματος

Κατά τη λειτουργία τους, οι σταθμοί θα οφείλουν να διατηρούν τη φυσιογνωμία για την οποία αδειοδοτήθηκαν, να τηρούν τους περιορισμούς στη «δικτύωση» ώστε να αποφεύγεται η πανελλαδική μετάδοση, και να συμμορφώνονται με τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

Όσοι λάβουν οριστική άδεια θα καταβάλλουν ετήσιο κόστος εποπτείας υπέρ του ΕΣΡ, συμβολικού ύψους, που θα υπολογίζεται με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα κάθε Περιφερειακής Ζώνης.

Δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Με το τρίτο κατά σειρά νομοσχέδιο που εισάγεται, μέσα σε λίγους μήνες, για τον χώρο των ΜΜΕ, επιδιώκουμε να ρυθμίσουμε το πεδίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το οποίο παρέμενε άναρχο για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που θα στηρίζει τις υγιείς επιχειρήσεις, εκείνες που εφαρμόζουν τη νομοθεσία, σέβονται τους εργαζόμενους και επενδύουν στην ποιοτική ενημέρωση και ψυχαγωγία του κοινού, αλλά και ένα πλαίσιο που θα στηρίζει κάθε δημοσιογράφο και κάθε εργαζόμενο στα περιφερειακά κανάλια.

Η θέσπιση ενός διαφανούς και ολοκληρωμένου πλαισίου αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών θωρακίζει ακόμα περισσότερο, στον πυρήνα της, την ελευθερία του Τύπου σε συνέχεια νομοθετικών και θεσμικών παρεμβάσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί και σηματοδοτούν τη μετάβαση σε ουσιαστικά ελεύθερη λειτουργία των ΜΜΕ στη χώρα.

Προχωρούμε, λοιπόν, στη θέσπιση μιας σαφούς και διαφανούς διαδικασίας αδειοδότησης, την οποία ζητούν τα περιφερειακά κανάλια επί δεκαετίες και η οποία θα υλοποιείται από το ΕΣΡ, προκειμένου οι περιφερειακοί σταθμοί να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά και να εκφράζουν ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες. Την ίδια στιγμή, αφήνουμε οριστικά πίσω πρακτικές του παρελθόντος, τις λογικές πλειοδοσίας και δημοπρασίας που περιόριζαν την πρόσβαση και δημιουργούσαν ένα κλειστό “κλαμπ” όπου δεν θα μπορούσαν όλοι να συμμετέχουν, κάνοντας παράλληλα δυνατόν για όλους τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια HD, μέσω της νέας αναβάθμισης χωρητικότητας του δικτύου.

Το νομοσχέδιο βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της βιωσιμότητας, ενώ ενσωματώνει διαχρονικά αιτήματα των περιφερειακών καναλιών, όπως αυτά αναδείχθηκαν μέσα από την εκτενή διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε και συνεχίζεται με τους αρμόδιους φορείς».

Το σχέδιο νόμου θα παραμείνει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.