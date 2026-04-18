«Είναι πολύ δύσκολο αυτό γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις τους άντρες. Εγώ ήμουν και ξέρεις πολύ όμορφη και κούκλα, με ερωτευόντουσαν όλοι. Πήγαινα στα πανηγύρια και σηκωνόταν όλοι όρθιοι μόλις τραγούδαγα. Κατάλαβα ότι έχω ταλέντο όταν τραγούδαγα μικρή και άκουγα τη φωνή μου που ήταν μελωδική» τόνισε.

«Ήταν ένας ερωτευμένος που μου στόλιζε το πατάρι με καρδιές και έβαζε και λουλούδια στο δρόμο, στις μάνδρες. Ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω. Κάνω αυτή τη δουλειά 40 χρόνια, δεν έχω κουραστεί» σημείωσε.

«Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα. Μέχρι παπούτσια δεν είχαμε να φορέσουμε. Μπαίναμε μέσα στα χιόνια. Περπάταγαμε ώρες να πάμε στο σχολείο. Η μάνα μου το ήθελε, γιατί στο σόι της μάνας μου ήταν τραγουδιστές. Ο πατέρας μου ήταν λίγο δύσκολος, αλλά όταν έκανα την πρώτη δουλειά – τότε ήταν κασέτες – και πήρε την κασέτα και την πούλαγε» ςίπε η Έφη Θώδη.

Όσο για την σχέση της με τα social media, είπε: «Σκέφτηκα ότι τα social media είναι ένα μέσο να είμαι κοντά στον κόσμο και να με βλέπουν». «Με φλερτάρουν μέσα από τα social. Δεν τους απαντώ εγώ. Δεν είμαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο. Μια φορά πήγα και παντρεύτηκα».

Για την εμπειρία της στο J2US είπε πως είναι καλή και δήλωσε πως θέλει να βγει νικήτρια. «Η Άντζελα ίσως το είχε μέσα της και βρήκε την ευκαιρία για να μου την πει. Είχα πει εγώ στο παρελθόν ότι έχασε τη φωνή της», είπε για την Άντζελα Δημητρίου.

Η Έφη Θώδη αποκάλυψε θα ήθελε να κάνει ένα ντουέτο με τράπερ, καθώς αγαπά τους νέους καλλιτέχνες.