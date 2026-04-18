Ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, τα σχόλια που εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα: Συχνά η κοινωνία μετατοπίζει την ευθύνη από τον θύτη στο ίδιο το θύμα.

«Τι ήθελε με τρεις άντρες σε ένα ξενοδοχείο;», «Μόλις 19 χρονών, τι δουλειά είχε μαζί τους;», «Με τέτοια εμφάνιση δεν ήξερε τι θα γίνει;». Αυτές είναι μερικές μόνο από τις φράσεις που εμφανίζονται στα social media κάθε φορά που μια γυναίκα πέφτει θύμα βίας.

Κάπου εκεί, η συζήτηση αλλάζει κατεύθυνση. Η προσοχή μετατοπίζεται από τις πράξεις των δραστών στη συμπεριφορά του θύματος. Από τη στιγμή που διαπράττεται ένα έγκλημα, φαίνεται να ξεκινά μια δεύτερη «δίκη» — όχι σε δικαστική αίθουσα, αλλά στα σχόλια, στις παρέες και στη δημόσια συζήτηση.

Το βασικό ερώτημα παύει να είναι «Γιατί το έκανε αυτό ο δράστης;» και αντικαθίσταται από ερωτήματα όπως «Γιατί βρέθηκε εκεί;», «Τι φορούσε;» ή «Τι περίμενε να συμβεί;».

Η αδελφή της Μυρτούς, εμφανώς οργισμένη, εκφράζει την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι πολλοί εστιάζουν στην εμφάνιση και τις επιλογές της νεαρής κοπέλας, αντί στο τραγικό γεγονός της απώλειας της ζωής της. Έτσι, το θύμα παύει να αντιμετωπίζεται ως θύμα και, στα μάτια ορισμένων, μετατρέπεται άδικα σε ύποπτο – ακόμη και σε υπεύθυνο.