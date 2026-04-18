Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς. Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ζητά τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας, η οποία εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια διατυπώνοντας ισχυρισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Η γυναίκα υποστήριξε ότι τη στιγμή που μεταφέρθηκε η 19χρονη Μυρτώ σε ημιλιπόθυμη κατάσταση δεν υπήρχε γιατρός στο νοσοκομείο. Το Σωματείο, ωστόσο, τονίζει ότι η γυναίκα αυτή δεν ανήκει στο προσωπικό του νοσοκομείου και πως οι αναφορές της είναι ανακριβείς.

Όπως επισημαίνεται, «η κυρία αυτή που παρίστανε την νοσηλεύτρια πιθανόν για άγνωστους δικούς της λόγους, ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ». Το Σωματείο προσθέτει ότι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της βάρδιας, η γυναίκα δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό ώστε να μπορεί να γνωρίζει τι συνέβη.

Στο ίδιο έγγραφο ζητείται «η διερεύνηση της αλήθειας όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα της κυρίας και η αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κεφαλληνίας». Παράλληλα, το Σωματείο δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

Ανακοίνωση για το ίδιο θέμα εξέδωσε και το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, η οποία κοινοποιήθηκε και από τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανακοίνωση, το νοσοκομείο απαντά σε ισχυρισμούς περί καθυστερημένης προσέλευσης ιατρών στα ΤΕΠ το πρωί της 14ης Απριλίου 2026, υπογραμμίζοντας ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν με υποδειγματικό τρόπο. Η διοίκηση σημειώνει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του και υπερασπίζεται με κάθε μέσο την υγεία των πολιτών.

Ως προς τα γεγονότα με την Μυρτώ στην Κεφαλλονιά το Νοσοκομείο εξέδωσε και αυτό επίσημη ανακοίνωση pic.twitter.com/rloIM7fCxC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Η θέση της διοίκησης

Στην επίσημη τοποθέτησή του, ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Κεφαλληνίας και Γ.Ν. Ληξουρίου “Μαντζαβινάτειο” Δημήτρης Μαρτίνης αναφέρει: «Σχετικά με τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, δήθεν νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, για τη μη έγκαιρη προσέλευση ιατρών στο ΤΕΠ το πρωί της 14/04/2026, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο».

Ο ίδιος καταδικάζει κάθε κακόβουλη αναφορά, υπογραμμίζοντας ότι το προσωπικό του νοσοκομείου υπερασπίζεται με κάθε τρόπο την υγεία των συμπολιτών του.