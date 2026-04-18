Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το νησί και ολόκληρη τη χώρα.

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 26, 23 και 22 ετών, αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026, λίγο μετά τις 22:30, οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στις φυλακές, έπειτα από πολύωρες απολογίες ενώπιον των δικαστικών αρχών.

«Είμαι υπερήφανος για το παιδί μου»

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου, μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης και συγκίνησης. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν το κορίτσι που έφυγε πρόωρα και άδικα από τη ζωή.

Ο πατέρας της 19χρονης μίλησε στο MEGA, περιγράφοντας με συγκλονιστικά λόγια τον πόνο του. Όπως είπε, άφησε το παιδί του στο νεκροταφείο και δεν το πήρε πίσω, εκφράζοντας συνάμα την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Νιώθω κάποια ικανοποίηση και επειδή είμαι λίγο καχύποπτος θα περιμένω την εξέλιξη. Εάν το κουβάρι το φτάσετε μέχρι το τέλος θα δείτε πόσα παιδιά έχουν καταστρέψει και τι σκληρές παρανομίες έχουν κάνει. Τα ξέρουνε όλοι, αλλά για κάποιους περίεργους λόγους δεν κινείται φύλλο. Το παιδί μου όμως σήμερα πήγε στο νεκροταφείο και δυστυχώς το ξέχασα. Δεν το πήρα μαζί μου πίσω, το ξέχασα».

«Υπάρχει περίπτωση αυτοί οι κακοποιοί να ζητήσουν συγγνώμη; Έχουν ίχνος ανθρωπιάς απάνω τους; Ρωτήστε τι παιδί ήταν αυτό και θρηνεί όλη η περιοχή εδώ. Είναι ένα άδικο, είναι απάνθρωπο. Σκότωσαν ένα αγγελούδι και μου δικαιολογούνται και απάνθρωπα αυτά τα κτήνη, τα τέρατα, να μου λοιδορούν το παιδί μου».

«Το παιδί μου δεν είχε κάνει κανένα πράγμα που να ντρέπομαι. Ούτε εγώ, ούτε το παιδί μου. Είμαι υπερήφανος για το παιδί μου. Κουράγιο θέλω. Θέλω απόλυτη συμπαράσταση ψυχολογική και θέλω να συνεχιστεί αυτό που άρχισε», κατέληξε ο πατέρας της Μυρτούς, ζητώντας να ριχθεί άπλετο φως στην υπόθεση.