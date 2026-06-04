Έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση έπληξαν περιοχές των Ιωαννίνων, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού. Το σκηνικό που διαμορφώθηκε στην Ήπειρο κάθε άλλο παρά καλοκαιρινό ήταν, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις και η πυκνή συννεφιά κυριάρχησαν στην ατμόσφαιρα.

Ισχυρή βροχή είχε εκδηλωθεί ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (04/06), ενώ τα φαινόμενα συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Οι εικόνες από την πόλη των Ιωαννίνων θύμιζαν περισσότερο χειμωνιάτικη περίοδο, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους.

Πλημμύρισαν δρόμοι στα Ιωάννινα

Η περιοχή του Βοτανικού και η οδός ΚΑ΄ Φεβρουαρίου βρέθηκαν αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα, μετά την ολιγόλεπτη αλλά ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δρόμοι γέμισαν νερά, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και ανησυχία στους κατοίκους.

Η ισχυρή βροχή ήταν αρκετή για να αναδείξει για ακόμη μία φορά τις χρόνιες αδυναμίες του αποχετευτικού συστήματος. Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που σημειώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αίτημα για μόνιμες λύσεις

Σύμφωνα με το epirusgate, οι κάτοικοι ζητούν από τον Δήμο Ιωαννιτών μόνιμες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα της απορροής των ομβρίων υδάτων. Όπως τονίζουν, η περιοχή μετατρέπεται σε λίμνη μετά από κάθε δυνατή βροχή, προκαλώντας ζημιές και ταλαιπωρία.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια κατάσταση που επανέρχεται διαρκώς, προκαλώντας ανησυχία και οικονομικές απώλειες σε νοικοκυριά και επαγγελματίες της περιοχής.