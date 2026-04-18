Βρέθηκε από τις αστυνομικές αρχές στα Μετέωρα της Θεσσαλονίκης, ο 7χρονος Βαγγέλης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί προχθές από την περιοχή των Συκεών, μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του.

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Σημειώνεται πως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε χθες στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Η οργάνωση «θα βρίσκεται κοντά στον Βαγγέλη Λάζο και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.