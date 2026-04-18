Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός παραμένει η Μαρέβα Μητσοτάκη μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Λάρισα.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επέστρεψε στην Αθήνα και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Οι γιατροί έκριναν σκόπιμο να παραμείνει για παρακολούθηση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κρίθηκε σκόπιμο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η κα Μητσοτάκη είχε νιώσει ελαφρά αδιαθεσία ενώ ταξίδευε οδικώς στην εθνική οδό. Για προληπτικούς λόγους, μετέβη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Λάρισα.

Εκεί υποβλήθηκε σε αρχικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Μετά την ολοκλήρωσή τους, έλαβε εξιτήριο και συνέχισε το ταξίδι της προς την Αθήνα.

Σήμερα το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου παρέμεινε για μιάμιση ώρα.