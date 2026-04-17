Η είδηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη ασφαλώς είναι εξαιρετικά θετική. Όπως, επίσης, η «βουτιά» που προκάλεσε στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές – έστω και αν δικαιούμαστε να αμφιβάλλουμε για το πότε θα τη δούμε στις «τσέπες» μας.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Εξάλλου, η ηγεσία του Ιράν κατέστησε απολύτως σαφές ότι η απόφασή της θα ισχύει για όσο διάστημα παραμένει ενεργή η εκεχειρία στον Λίβανο.

Τυπικά, η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός η οποία ξεκίνησε χθες ολοκληρώνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οι πάντες ελπίζουν, φυσικά, ότι όχι απλώς δεν θα διακοπεί βίαια, αλλά και ότι θα παραταθεί και θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη.

Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο. Για την ακρίβεια, όσο κι αν αυτό δυσαρεστεί αρκετούς, αυτή τη στιγμή δεν είναι καν το πιο πιθανό.

Η αιτία γι’ αυτό πρέπει να αναζητηθεί στην κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο και στη στάση των δύο αντιμαχόμενων πλευρών: Αφενός του Ισραήλ, οι δυνάμεις του οποίου έχουν εισβάλει στο νότιο τμήμα του και ισοπεδώνουν τα πάντα στην προσπάθειά τους να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους.

Και αφετέρου της Χεζμπολάχ, η οποία έχει ξεκαθαρίσει πως διατηρεί το «δικαίωμα στην αντίσταση» όσο τα ισραηλινά στρατεύματα δεν αποχωρούν από το έδαφος του Λιβάνου.

Όπως εύκολα μπορεί, λοιπόν, να καταλάβει κανείς, με βάση και την πρότερη εμπειρία, η εκεχειρία κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή. Και μαζί της, το κατά πόσο και μέχρι πότε θα μείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, αποτρέποντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Με άλλα λόγια: Όλα πλέον εξαρτώνται από τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολάχ, με τον πρώτο να δηλώνει πως «η δουλειά δεν έχει τελειώσει» και η δεύτερη να εμφανίζεται αποφασισμένη για όλα.

Από αυτή την άποψη, μόνο τυχαία δεν είναι η νέα δήλωση Τραμπ, ο οποίος έχει ανάγκη όσο κανείς και για πολλούς λόγους τον τερματισμό του πολέμου. Τι λέει, πρακτικά: Το Ιράν να «μαζέψει» την Χεζμπολάχ και εμείς θα αναλάβουμε να κάνουμε το ίδιο με το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του.

Ευσεβείς πόθοι; Θα δείξει, πολύ σύντομα.