Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρά πλέον σε βομβαρδισμούς κατά του Λιβάνου, τονίζοντας πως η απόφαση αυτή έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει τον Λίβανο πλέον. Τους έχει απαγορευτεί να το κάνουν από τις ΗΠΑ. Αρκετά!».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα εξαρτάται από τις εξελίξεις στον Λίβανο, αποσυνδέοντας έτσι τα δύο ζητήματα στη διπλωματική ατζέντα της Ουάσιγκτον.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα