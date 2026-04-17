Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρά πλέον σε βομβαρδισμούς κατά του Λιβάνου, τονίζοντας πως η απόφαση αυτή έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει τον Λίβανο πλέον. Τους έχει απαγορευτεί να το κάνουν από τις ΗΠΑ. Αρκετά!».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα εξαρτάται από τις εξελίξεις στον Λίβανο, αποσυνδέοντας έτσι τα δύο ζητήματα στη διπλωματική ατζέντα της Ουάσιγκτον.