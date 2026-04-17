Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Conference League 2025-26, σε μια πορεία που διήρκεσε συνολικά 267 ημέρες και άφησε έντονες αναμνήσεις στους φίλους της ομάδας.

Η «Ένωση» θυμίζει τις σημαντικότερες στιγμές της ευρωπαϊκής της διαδρομής, τα ορόσημα και τα ρεκόρ που σημείωσε, εκφράζοντας υπερηφάνεια για την προσπάθεια και την εξέλιξη της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Από τις 24 Ιουλίου 2025 έως τις 16 Απριλίου 2026, η ΑΕΚ έδωσε συνολικά 16 αγώνες και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που έφτασε μέχρι τη φάση των προημιτελικών σε τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παρά το γεγονός ότι η συνέχεια θα μπορούσε να είναι διαφορετική, οι λεπτομέρειες στους δύο τελευταίους αγώνες δεν ήταν υπέρ της. Ωστόσο, η συνολική της πορεία χαρακτηρίστηκε από μεγάλες εμφανίσεις, υπερβάσεις και στιγμές που ενίσχυσαν το ευρωπαϊκό της προφίλ.

Η διοίκηση και ο οργανισμός της ΑΕΚ εκφράζουν ικανοποίηση και υπερηφάνεια για όσα πέτυχε η ομάδα στη φετινή της ευρωπαϊκή διαδρομή.

