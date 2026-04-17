Ολοκληρώθηκε η οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, αριθμός αυξημένος κατά 20,2% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι δηλώσεις αφορούν συνολικά 999.523 φυσικά πρόσωπα, σημειώνοντας αύξηση 19,6% σε σχέση με το 2025.

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης υποβολής δηλώσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την επιτάχυνση των εκκαθαρίσεων.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν την προεκκαθαρισμένη δήλωσή τους που υποβλήθηκε αυτόματα στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή, και επιλέγοντας ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2026, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNET.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής myAADEapp, στην ενότητα Εισόδημα του myWallet, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν τη Δήλωση και το Εκκαθαριστικό τους, επιλέγοντας το έτος 2026.

Δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις

Σε περίπτωση που τα στοιχεία βάσει των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις είναι ανακριβή ή ελλιπή, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση ή συμπλήρωση των ορθών δεδομένων.

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς θεωρείται αρχική, εφόσον κατατεθεί έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι ο φόρος που προσδιορίζεται μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου, πριν από τη λήξη της γενικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (15/7/2026).

Συνεχίζεται η υποβολή δηλώσεων

Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 συνεχίζεται κανονικά. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 2.283.103 δηλώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Επικοινωνία με το my1521

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 – 20:00.

• Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας my1521 (διαθέσιμη 24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Προεκκαθάριση προσυμπληρωμένης δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.