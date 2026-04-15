H κλεψύδρα αδειάζει σήμερα για 1.553.123 φορολογουμένους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι βρήκαν τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη.

Η ΑΑΔΕ θα πατήσει αύριο το κουμπί της αυτόματης υποβολής των συγκεκριμένων δηλώσεων καλώντας τους φορολογουμένους, στο παρά πέντε της οριστικής υποβολής, να ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων της δήλωσής τους.

Εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί αυτόματα αύριο από την ΑΑΔΕ. Αν επιθυμούν βέβαια, μπορούν να την υποβάλουν οι ίδιοι σήμερα.

Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσουν ανακρίβειες ή ελλείψεις, μπορούν να προχωρήσουν στη διόρθωση ή συμπλήρωση της δήλωσης και να υποβάλουν:

Αρχική δήλωση έως σήμερα 15 Απριλίου

Τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμα και κυρώσεις από 17 Απριλίου έως και 15 Ιουλίου 2026. Με βάση τις αλλαγές η φορολογική διοίκηση θα επαναπροσδιορίσει τον φόρο εκδίδοντας νέο λογαριασμό.

Λίγες ώρες πριν από την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων από την ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τσεκάρουν τους κωδικούς που αφορούν:

1. Τα εισοδήματα που έχουν προσυμπληρωθεί και αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό του φόρου. Πλήρη εικόνα για τα ποσά και για τον φόρο που παρακρατήθηκε μπορούν να έχουν οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.

2. Τις ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

3 .Τα τεκμήρια για κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα τεκμήρια διαβίωσης μπορεί φέτος να είναι κουρεμένα κατά 30%, αλλά όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο αφού η Εφορία θα υπολογίσει τον φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα. Ωστόσο μπορούν να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος επικαλούμενοι αποταμιεύσεις από εισοδήματα παλαιότερων ετών, χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα), δάνεια, γονικές παροχές και δωρεές.

Σε 8 δόσεις ο φόρος

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 15 Μαΐου, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί να έχουν σπάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου, πάνω από 1 στους 4 φορολογουμένους βλέπουν πρόσθετο φόρο στο «ραβασάκι» της δήλωσης. Τα στοιχεία από 1.083.172 δηλώσεις δείχνουν τα εξής:

Το 26,06% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με μέσο πρόσθετο φόρο 1.175 ευρώ.

Το 34,93% των δηλώσεων είναι πιστωτικές με μέση επιστροφή φόρου 283 ευρώ.

Το 39,01% των δηλώσεων είναι μηδενικές.