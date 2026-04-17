Στην υλοποίηση ενός νέου ψηφιακού έργου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, προχωρούν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Πρόκειται για το «Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Τομέα των Υδάτων», συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ενίσχυση της βιωσιμότητας.

Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ενιαίο εργαλείο για την παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτων σε εθνικό επίπεδο. Θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση, την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού, ενώ θα διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα των παρόχων ύδρευσης. Με τον τρόπο αυτό, θα παρέχεται για πρώτη φορά μια συνολική εικόνα του δικτύου, από την πηγή έως τον τελικό καταναλωτή.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι αρμόδιο για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα των υδάτων, καθώς και με το υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του καθοριστικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το νέο σύστημα αναμένεται να ενισχύσει τον ορθολογικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, μέσω της αξιοποίησης αξιόπιστων δεδομένων και σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης.

Παράλληλα, θα προσφέρει δυνατότητες χαρτογράφησης των υποδομών και των δικτύων, διευκολύνοντας τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων, όπως διαρροές ή βλάβες. Η ανάπτυξη βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) θα επιτρέψει επίσης τη συγκριτική αξιολόγηση των παρόχων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού, ενώ θα μπορούν να υποβάλλουν και να παρακολουθούν καταγγελίες για υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης.