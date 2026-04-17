Καθώς η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να είναι θέμα ωρών ή ημερών, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αποκαλύπτει σε όλο του το εύρος τον οικονομικό εφιάλτη που παρέλυσε την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Διαβάστε ακόμα: Ντόναλντ Τραμπ: «Ετοιμαστείτε για δύο καταπληκτικές ημέρες»

Με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ένας αμύθητος πλωτός πλούτος ετοιμάζεται να διοχετευθεί ξανά στις διεθνείς αρτηρίες, δίνοντας τέλος σε ένα θρίλερ που κράτησε την αναπνοή της παγκόσμιας οικονομίας, κομμένη.

Παγκόσμιο «στοκ» 400 εκατομμυρίων βαρελιών

Σύμφωνα με αναλυτές ναυτιλιακών δεδομένων και στοιχεία από την Kpler, περίπου 300 δεξαμενόπλοια βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα ή σε κατάσταση αναμονής εντός και πέριξ του Περσικού Κόλπου.

Διαβάστε ακόμα: Βουτιά στην τιμή του πετρελαίου μετά το άνοιγμα του Ορμούζ: Φθηνότερη βενζίνη και αγαθά πρώτης ανάγκης

Η ποσότητα του αργού πετρελαίου που μεταφέρουν αυτά τα πλοία προκαλεί ίλιγγο: υπολογίζεται σε περίπου 400 εκατομμύρια βαρέλια.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με την παγκόσμια κατανάλωση τεσσάρων ολόκληρων ημερών.

Με τη μέση τιμή του πετρελαίου να κυμαίνεται κοντά στα 90 δολάρια, η συνολική αξία του φορτίου που παρέμενε «αιχμάλωτο» λόγω του αποκλεισμού αγγίζει τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διαβάστε ακόμα: Τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας 5 εκατ. βαρέλια, λέει η Kpler

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα «μποτιλιαρίσματα» εμπορεύματος στην παγκόσμια ιστορία, που μετέτρεψε τον Κόλπο σε μια απέραντη, αλλά ακίνητη, πλωτή αποθήκη ενέργειας.

Ο στόλος των εγκλωβισμένων: Από τους «γίγαντες» στα containers

Η συμφόρηση δεν αφορά μόνο τα πετρελαιοφόρα. Συνολικά, περίπου 900 πλοία όλων των τύπων έχουν επηρεαστεί από τις εχθροπραξίες και τον επακόλουθο αποκλεισμό. Ο στόλος των εγκλωβισμένων αποτελείται από:

Δεξαμενόπλοια (Tankers): Ο «σκληρός πυρήνας» του αποκλεισμού με 300 πλοία. Σε αυτά κυριαρχούν τα VLCC (πολύ μεγάλα πλοία) με χωρητικότητα 2 εκατ. βαρελιών το καθένα, καθώς και τα Suezmax και Aframax που μεταφέρουν από 700.000 έως 1 εκατ. βαρέλια.

Πλοία Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (Container Ships): Περίπου 130 πλοία που μεταφέρουν αγαθά αξίας δισεκατομμυρίων, αντιπροσωπεύοντας το 1,5% της παγκόσμιας χωρητικότητας του κλάδου.

Πλοία Ξηρού Φορτίου (Bulk Carriers): Περισσότερα από 280 σκάφη που μεταφέρουν μέταλλα και λιπάσματα, κρίσιμα για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και την αγροτική παραγωγή.

Το «ράλι» ανακούφισης στις αγορές

Η αντίδραση των αγορών στην είδηση της διάνοιξης ήταν ακαριαία.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ελεύθερη πτώση, με το αμερικανικό αργό (WTI) να υποχωρεί έως και 14%, αγγίζοντας τα 81 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διολίσθησε κατά 10%, πέφτοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 90 δολαρίων.

Η ανακούφιση μεταφέρθηκε άμεσα και στα χρηματιστήρια, με τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, όπως η United Airlines, να σημειώνουν άλμα έως και 10%, καθώς η προοπτική φθηνότερων καυσίμων αλλάζει τα δεδομένα για το 2026.

Η πρόκληση της «επόμενης μέρας»

Το γεγονός ότι τα Στενά χαρακτηρίζονται πλέον ως «ανοιχτά» δεν σημαίνει αυτόματη αποκατάσταση της ροής.

Πριν από τον πόλεμο, από το πέρασμα διέρχονταν καθημερινά περίπου 140 πλοία, ενώ κατά τη διάρκεια της κρίσης ο αριθμός αυτός είχε εκμηδενιστεί.

Το στοίχημα πλέον μετατοπίζεται στην ασφάλεια.

Με τις ασφαλιστικές εταιρείες να ζητούν πρόσθετες εγγυήσεις για την ύπαρξη ναρκών και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών πλοίων μέχρι την τελική υπογραφή της συμφωνίας, τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια «ζεσταίνουν» τις μηχανές τους.

Ωστόσο, η άγκυρα θα σηκωθεί με προσεκτικά και σταδιακά βήματα, καθώς η αγορά προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αισιοδοξία και την παραδοσιακή γεωπολιτική αβεβαιότητα της περιοχής.