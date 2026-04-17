Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη του στο CBS ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του.

Τόνισε ότι η διαδικασία αυτή δεν θα περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ, αλλά ερωτηθείς ποιος θα αναλάβει τη συλλογή του υλικού, απάντησε μόνο «οι άνθρωποί μας». «Όχι. Καμία αποστολή στρατευμάτων», είπε. «Θα πάμε εκεί μαζί τους, θα το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω. Θα το κάνουμε μαζί (σ.σ. με τους Ιρανούς), γιατί τότε θα έχουμε συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για μάχη όταν υπάρχει συμφωνία. Ωραίο, έτσι; Είναι καλύτερα έτσι. Θα το κάναμε αλλιώς, αν χρειαζόταν» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το πυρηνικό υλικό θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Οι άνθρωποί μας, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το παραλάβουν. Και μετά θα το μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε. Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης, ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να σταματήσει να στηρίζει ένοπλες οργανώσεις, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

Σε ερώτηση για το πότε θα ανακοινωθεί η συμφωνία, ο κ. Τραμπ απάντησε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό «μέχρι να ολοκληρωθεί» η συμφωνία.

Αν και το Axios ανέφερε, ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πιθανότητα απελευθέρωσης 20 δισ. δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία με αντάλλαγμα το πυρηνικό απόθεμα της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ το διέψευσε κατηγορηματικά λέγοντας: «Όχι, δεν πληρώνουμε ούτε δέκα σεντς».

Οικονομικός «σεισμός» και η κατρακύλα των τιμών του πετρελαίου

Η ανακοίνωση της συμφωνίας λειτούργησε ως βαλβίδα αποτόνωσης για την παγκόσμια οικονομία, η οποία είχε πληγεί βάναυσα από τον περιορισμό της κίνησης στα Στενά.

Πριν από τη σύρραξη, από το συγκεκριμένο σημείο διερχόταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και ένα σημαντικό μέρος του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Με το άνοιγμα των Στενών, το διεθνές σημείο αναφοράς, το πετρέλαιο Brent, κατέγραψε ελεύθερη πτώση άνω του 10%, υποχωρώντας κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα.

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο διολίσθησε κάτω από τα 84 δολάρια, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street αντέδρασαν με ενθουσιασμό, με τον S&P 500 να ενισχύεται κατά 1% στις πρωινές συναλλαγές.

Επιφυλακτικότητα και προκλήσεις για τη ναυσιπλοΐα

Παρά το κλίμα ευφορίας, ο ναυτιλιακός κλάδος παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτικός.

Περίπου 900 πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, αναμένοντας απτές εγγυήσεις ασφαλείας προτού ξεκινήσουν το ταξίδι τους.

Ένα από τα βασικότερα «αγκάθια» παραμένει η απειλή των θαλάσσιων ναρκών.

Παρόλο που ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως το Ιράν απομακρύνει τα εκρηκτικά με αμερικανική βοήθεια, ειδικοί αναλυτές και αξιωματούχοι εκφράζουν αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη είναι σε θέση να εντοπίσει το σύνολο των ναρκών που ποντίστηκαν κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών.

Επιπλέον, η απαίτηση της Τεχεράνης τα πλοία να ακολουθούν μια συγκεκριμένη «συντονισμένη διαδρομή» κοντά στις ακτές της, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το αν υφίσταται πραγματική ελευθερία ναυσιπλοΐας.