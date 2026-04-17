Σε μια σειρά καταιγιστικών δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή μια σημαντική τροπή στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας φάσης στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Ο αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το σύνολο του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν —το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «πυρηνική σκόνη»— ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι η μεταφορά αυτή θα γίνει χωρίς την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος.

Η δήλωση αυτή λειτούργησε ως άμεση διάψευση σε πρόσφατες πληροφορίες του δικτύου Axios, οι οποίες ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον εξέταζε την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο όρος «πυρηνική σκόνη» φαίνεται να αποτελεί προσωπική αναφορά του Τραμπ στα υπολείμματα των ιρανικών υποδομών μετά τους βομβαρδισμούς από αμερικανικά αεροσκάφη B-2 το περασμένο καλοκαίρι, στέλνοντας το μήνυμα ότι η πυρηνική ισχύς της Τεχεράνης έχει εξουδετερωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν με ανακούφιση στην είδηση ότι το Ιράν δεσμεύτηκε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά ως όπλο ενάντια στον κόσμο», τόνισε ο Πρόεδρος. Μετά την επιβεβαίωση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών ότι η δίοδος θα παραμείνει «πλήρως ανοιχτή» για την εμπορική ναυτιλία, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν κατακόρυφη πτώση άνω του 10%, ενώ οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Ωστόσο, οι τεχνικές λεπτομέρειες της ναυσιπλοΐας παραμένουν στο μικροσκόπιο των αναλυτών.

Η Τεχεράνη διευκρίνισε ότι τα πλοία θα πρέπει να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή σε έναν ρηχό διάδρομο κοντά στις ακτές της, πλησίον της νήσου Λαράκ.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή από το καθεστώς προ της σύγκρουσης, όταν η διέλευση γινόταν κυρίως μέσω των υδάτων του Ομάν, και αντικατοπτρίζει τον έλεγχο που επιδιώκει να διατηρήσει το Ιράν στη ροή των τάνκερ.

Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Τραμπ υιοθέτησε μια ιδιαίτερα αυστηρή ρητορική, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ρητή «απαγόρευση» στο Ισραήλ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δεκαήμερης εκεχειρίας.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι το ζήτημα της Χεζμπολάχ θα αντιμετωπιστεί μέσω αυτόνομων αμερικανικών ενεργειών, διαχωρίζοντας το από τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Με την προοπτική επανέναρξης των απευθείας συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, η διεθνής διπλωματία εισέρχεται σε μια κρίσιμη εβδομάδα που θα κρίνει τη βιωσιμότητα αυτής της πολυεπίπεδης συμφωνίας.

«Η αποκατάσταση της πλήρους και μόνιμης ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί επείγουσα και κοινή προτεραιότητα», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσαν ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, από το Παρίσι.

Με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά μέσω της ανταλλαγής δορυφορικών δεδομένων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της επιχείρησης «Ασπίδες».

Παράλληλα, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με εταίρους στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, με στόχο την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων, όχι μόνο στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και σε επίπεδο συνδεσιμότητας, η οποία όπως σημείωσε, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των πιέσεων που δέχεται το Στενό του Ορμούζ.